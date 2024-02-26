СБУ затримала депутатів однієї з міськрад Львівщини — в чому звинувачують
Служба безпеки України в понеділок, 26 лютого, затримала двох депутатів однієї з міськрад Львівщини. Чиновники вимагали хабарі за вирішення "земельного питання".
Про це повідомляє управління СБУ у Львівській області.
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За даними силовиків, у справі замішано голову комісії з питань земельних відносин та архітектури, та член комісії з економічних питань, фінансів та бюджету органу місцевого самоврядування, який виступає його спільником.
За 30 тисяч доларів вони гарантували прискорений механізм узгодження документації, та не чинити підприємцю перешкод під час ведення господарської діяльності.
Силовики затримали ділків під час отримання першого "траншу" у 15 тис. доларів. Їм інкримінують підозру в організації нелегальної схеми про надання дозволів на довгострокову оренду землі під будівництво в одній з територіальних громад області. Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборанта, який розгорнув польову кухню для угруповань "кадирівців" під час окупації Миколаївщині. А також силовики викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар по львівській теплоелектростанції, аби знеструмити місто.
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