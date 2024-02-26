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СБУ затримала депутатів однієї з міськрад Львівщини — в чому звинувачують

26 лютого 2024 22:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ затримала депутатів однієї з міськрад Львівщини — в чому звинувачують
Спецпризначенці СБУ. Фото ілюстративне: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України в понеділок, 26 лютого, затримала двох депутатів однієї з міськрад Львівщини. Чиновники вимагали хабарі за вирішення "земельного питання".

Про це повідомляє управління СБУ у Львівській області

СБУ затримала нардепів-корупціонерів на Львівщині

За даними силовиків, у справі замішано голову комісії з питань земельних відносин та архітектури, та член комісії з економічних питань, фінансів та бюджету органу місцевого самоврядування, який виступає його спільником.

СБУ затримала депутатів однієї з міськрад Львівщини — в чому звинувачують
Силовики СБУ затримують підозрюваного. Джерело: СБУ

За 30 тисяч доларів вони гарантували прискорений механізм узгодження документації, та не чинити підприємцю перешкод під час ведення господарської діяльності.

СБУ затримала депутатів однієї з міськрад Львівщини — в чому звинувачують
Силовики СБУ затримують підозрюваного. Джерело: СБУ

Силовики затримали ділків під час отримання першого "траншу" у 15 тис. доларів. Їм інкримінують підозру в організації нелегальної схеми про надання дозволів на довгострокову оренду землі під будівництво в одній з територіальних громад області. Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборанта, який розгорнув польову кухню для угруповань "кадирівців" під час окупації Миколаївщині. А також силовики викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар по львівській теплоелектростанції, аби знеструмити місто. 

СБУ
корупція
Україна
Львівська область
Кримінал

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