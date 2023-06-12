Среди 95-ти освобожденных из плена украинских защитников — трое из Львовской области

Украинские военные освобождены из плена РФ. Фото:Telegram/Минреинтеграция

Накануне Украина вернула из российского плена 95 украинских солдат, из них трое военных со Львовщины. Информация о военных пока не разглашается.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВ Максим Козицкий.

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"Домой вернулись воины из Турковской и Боринской общины Самборского района Роман и Иван, а также Степан из Яворовщины" , — говорится в сообщении.

Обмен пленными

Напомним, 11 июня состоялся очередной обмен пленными , по результатам которого домой вернулись 95 украинских военных. Среди них, в частности, есть защитники Мариуполя и острова Змеиный.

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных из плена 51 представитель ВСУ (в том числе 15 терроборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников и четверо военных моряков. Среди них два офицера, остальные — рядовой и сержантский состав. Все уволенные на этот раз мужчины.

Кроме того, мы писали, что среди 45 защитников и защитниц, которые 6 мая вернулись из российского плена , есть два жителя Львовщины. Это военнослужащие полка "Азов".