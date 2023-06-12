Серед 95-ти звільнених з полону українських захисників — троє з Львівщини

Українські військові звільнені з полону РФ. Фото:Telegram/Мінреінтеграції

Напередодні, Україна повернула з російського полону 95 українських солдатів, з них є троє військових зі Львівщини. Інформації про військових наразі не розголошують.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Додому повернулись воїни з Турківської та Боринської громади Самбірського району Роман та Іван, а також Степан з Яворівщини", — йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 11 червня, відбувся черговий обмін полоненими, за результатами якого додому повернулися 95 українських військових. Серед них, зокрема, є оборонці Маріуполя та острова Зміїний.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників та четверо військових моряків. Серед них двоє офіцерів, решта — рядовий та сержантський склад. Усі звільнені цього разу — чоловіки.

Окрім того, ми писали, що серед 45 захисників і захисниць, які 6 травня повернулися з російського полону, є двоє жителів Львівщини. Це військовослужбовці полку "Азов".