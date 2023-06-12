Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Серед 95-ти звільнених з полону українських захисників — троє з Львівщини arrow

Серед 95-ти звільнених з полону українських захисників — троє з Львівщини

12 червня 2023 13:05
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Серед 95-ти звільнених з полону українських захисників — троє з Львівщини
Українські військові звільнені з полону РФ. Фото:Telegram/Мінреінтеграції
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, Україна повернула з російського полону 95  українських солдатів, з них є троє військових зі Львівщини. Інформації про військових наразі не розголошують.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Читайте також:

Подробиці

"Додому повернулись воїни з Турківської та Боринської громади Самбірського району Роман та Іван, а також Степан з Яворівщини", — йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 11 червня, відбувся черговий обмін полоненими, за результатами якого додому повернулися 95 українських військових. Серед них, зокрема, є оборонці Маріуполя та острова Зміїний. 

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників та четверо військових моряків. Серед них двоє офіцерів, решта — рядовий та сержантський склад. Усі звільнені цього разу — чоловіки. 

Окрім того, ми писали, що серед 45 захисників і захисниць, які 6 травня повернулися з російського полону, є двоє жителів Львівщини. Це військовослужбовці полку "Азов". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

"Герої в тилу": на Новини.LIVE стартує спецпроєкт про тих, хто перемагає без зброї в руках

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB