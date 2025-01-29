Мэр Борислава будет судиться из-за штрафа за проваленную мобилизацию

Еще одного мэра Львовщины наказали за провал мобилизации — детали
Городской голова Борислава на Львовщине Игорь Яворский подтвердил, что получил протокол и постановление об административном наказании. Его обвинили в срыве мобилизационных мероприятий. Он категорически не согласен с этим решением и планирует обжаловать его в суде.
Об этом он сообщил журналистам Hromadske.
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В комментарии Игорь Яворский заявил, что уже подготовил возражения и рассчитывает на судебное решение, которое, по его словам, "расставит все точки над і". В то же время мэр не раскрыл деталей дела, ссылаясь на то, что эта информация является служебной.
"Я написал свои возражения. Не согласен с этим протоколом и постановлением. Соответственно, готовлю представление в суд, буду обжаловать. Думаю, суд расставит точки над і", — отметил Яворский.
Также журналисты поинтересовались, знает ли Игорь Яворский о подобных случаях среди других представителей местной власти. Он отметил, что за последнее время не помнит аналогичных случаев привлечения должностных лиц к ответственности по подобным обвинениям.
Напомним, недавно стало известно, что мэр Дрогобыча Тарас Кучма получил выговор за срыв мобилизационных планов в городе.
Тем временем во Львове начали работать в три смены военно-врачебные комиссии.
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