Мэр Борислава будет судиться из-за штрафа за проваленную мобилизацию

Мэр Борислава Игорь Яворский. Фото: Бориславский городской совет

Городской голова Борислава на Львовщине Игорь Яворский подтвердил, что получил протокол и постановление об административном наказании. Его обвинили в срыве мобилизационных мероприятий. Он категорически не согласен с этим решением и планирует обжаловать его в суде.

Об этом он сообщил журналистам Hromadske.

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В комментарии Игорь Яворский заявил, что уже подготовил возражения и рассчитывает на судебное решение, которое, по его словам, "расставит все точки над і". В то же время мэр не раскрыл деталей дела, ссылаясь на то, что эта информация является служебной.

"Я написал свои возражения. Не согласен с этим протоколом и постановлением. Соответственно, готовлю представление в суд, буду обжаловать. Думаю, суд расставит точки над і", — отметил Яворский.

Также журналисты поинтересовались, знает ли Игорь Яворский о подобных случаях среди других представителей местной власти. Он отметил, что за последнее время не помнит аналогичных случаев привлечения должностных лиц к ответственности по подобным обвинениям.

Напомним, недавно стало известно, что мэр Дрогобыча Тарас Кучма получил выговор за срыв мобилизационных планов в городе.

Тем временем во Львове начали работать в три смены военно-врачебные комиссии.