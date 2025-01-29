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Ще одного мера Львівщини покарали за провал мобілізації — деталі

29 січня 2025 13:53
Анастасія Постоєнко - Редактор
Мер Борислава судитиметься через штраф за провалену мобілізацію
Мер Борислава Ігор Яворський. Фото: Бориславська міська рада
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міський голова Борислава, що на Львівщині, Ігор Яворський підтвердив, що отримав протокол і постанову про адміністративне покарання. Його звинуватили у зриві мобілізаційних заходів. Він категорично не погоджується з цим рішенням і планує оскаржити його в суді.

Про це він повідомив журналістам Hromadske.

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У коментарі Ігор Яворський заявив, що вже підготував заперечення і розраховує на судове рішення, яке, за його словами, "розставить усі крапки над і". Водночас мер не розкрив деталей справи, посилаючись на те, що ця інформація є службовою.

"Я написав свої заперечення. Не погоджуюсь із цим протоколом і постановою. Відповідно, готую подання в суд, буду оскаржувати. Думаю, суд розставить крапки над і", — зазначив Яворський.

Також журналісти поцікавилися, чи знає Ігор Яворський про подібні випадки серед інших представників місцевої влади. Він зазначив, що за останній час не пам’ятає аналогічних випадків притягнення посадовців до відповідальності за подібними звинуваченнями.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що мер Дрогобича Тарас Кучма отримав догану за зрив мобілізаційних планів у місті.

Тим часом у Львові почали працювати у три зміни військово-лікарські комісії.

штраф Львівська область міська рада мобілізація Борислав

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