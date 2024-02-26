Что львовяне думают о протестах поляков на границе?

Люди на площади перед театром оперы и балета во Львове. Фото: Новини.LIVE

На польско-украинской границе не утихают протесты фермеров. В частности, в воскресенье, 25 февраля, поляки возобновили протест на пункте пропуска "Устилуг — Зосин". В результате возобновления протеста на границе в очередях на въезд в Украину стоят около 2 400 грузовиков.

Новини.LIVE спросили львовян, что они думают о протесте поляков на границе и как это можно решить.

Большинство опрошенных считают, что это дело должны решить власти. Особенно людей возмущают случаи рассыпания украинского зерна.

"Все зависит от власти и фермеров"

"Это очень сложный вопрос. Все зависит от нашей власти и фермеров. И дадим ли мы им то, что они хотят. Но самое абсурдное то, что они высыпают наше зерно и при таких обстоятельствах очень тяжело сосредоточиться на решении этой проблемы, ведь они наносят очень большой вред", — говорит девушка.

"Это нужно решать дипломатично"

"Я думаю, что ситуацию нужно решать дипломатическим путем. Сначала искать такие решения, чтобы не прибегать к радикальным моментам, дискредитирующим поляков", — отмечает львовянка.

"Нас угнетают и считают низшей расой"

"Нам очень досадно, что нас со всех сторон угнетают и считают низшей расой. А украинское зерно выращено на крови наших ребят. Я считаю, что польская сторона должна активнее вмешиваться в эту ситуацию", — уточняет женщина.

"Надо знать кто их финансирует"

"Я считаю, что польским властям нужно проконтролировать, откуда финансируются эти протестующие и зачем они это делают", — отмечает львовянка.

Напомним, мы ранее писали, что на контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская — Гребенное" польские фермеры рассыпали по дороге гвозди и шурупы. Украинские водители утверждают, что виновниками инцидента именно поляки.

Также мы писали, почему поляки негативно настроены по отношению к украинцам.