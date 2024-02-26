Что львовяне думают о протестах поляков на границе?

Что украинцы думают о протесте поляков на границе — опрос львовян (видео)
На польско-украинской границе не утихают протесты фермеров. В частности, в воскресенье, 25 февраля, поляки возобновили протест на пункте пропуска "Устилуг — Зосин". В результате возобновления протеста на границе в очередях на въезд в Украину стоят около 2 400 грузовиков.
Новини.LIVE спросили львовян, что они думают о протесте поляков на границе и как это можно решить.
Большинство опрошенных считают, что это дело должны решить власти. Особенно людей возмущают случаи рассыпания украинского зерна.
"Все зависит от власти и фермеров"
"Это очень сложный вопрос. Все зависит от нашей власти и фермеров. И дадим ли мы им то, что они хотят. Но самое абсурдное то, что они высыпают наше зерно и при таких обстоятельствах очень тяжело сосредоточиться на решении этой проблемы, ведь они наносят очень большой вред", — говорит девушка.
"Это нужно решать дипломатично"
"Я думаю, что ситуацию нужно решать дипломатическим путем. Сначала искать такие решения, чтобы не прибегать к радикальным моментам, дискредитирующим поляков", — отмечает львовянка.
"Нас угнетают и считают низшей расой"
"Нам очень досадно, что нас со всех сторон угнетают и считают низшей расой. А украинское зерно выращено на крови наших ребят. Я считаю, что польская сторона должна активнее вмешиваться в эту ситуацию", — уточняет женщина.
"Надо знать кто их финансирует"
"Я считаю, что польским властям нужно проконтролировать, откуда финансируются эти протестующие и зачем они это делают", — отмечает львовянка.
Напомним, мы ранее писали, что на контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская — Гребенное" польские фермеры рассыпали по дороге гвозди и шурупы. Украинские водители утверждают, что виновниками инцидента именно поляки.
Также мы писали, почему поляки негативно настроены по отношению к украинцам.
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