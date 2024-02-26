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Що українці думають про протест поляків на кордоні — опитування львів'ян (відео)

26 лютого 2024 20:08
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Що львів'яни думають про протести поляків на кордоні — опитування
Люди на площі перед театром опери та балету у Львові. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На польсько-українському кордоні не вщухають протести фермерів. Зокрема, у неділю, 25 лютого, відновили протест на пункті пропуску "Устилуг — Зосин". Внаслідок відновлення протесту на кордоні у чергах на в'їзд до України стоять близько 2 400 вантажівок.

Новини. LIVE запитали у львів'ян, що вони  думають про протест поляків на кордоні та як це можна вирішити.

Більшість опитаних вважають, що цю справу повинна вирішити влада. Особливо людей обурюють випадки висипання українського зерна. 

"Все залежить від влади та фермерів"

"Це дуже складне питання. Все залежить від нашої влади й фермерів. І чи дамо ми їм те, що вони хочуть. Але найабсурдніше те, що вони висипають наше зерно і при таких обставинах дуже тяжко зосередитись на розв'язання цієї проблеми, адже вони роблять дуже велику шкоду", — каже дівчина. 

"Це треба вирішувати дипломатично"

"Я думаю, що ситуацію треба вирішувати дипломатичним шляхом. Спочатку шукати такі рішення, щоб не вдаватися до радикальних моментів, які дискредитують поляків", — зазначає львів'янка. 

"Нас гноблять і сприймають за нижчу расу"

"Нам дуже прикро, що нас зі всіх сторін гноблять і сприймають за нижчу расу. А українське зерно вирощене на крові наших хлопців. Я вважаю, що польська сторона мала б активніше втручатися в цю ситуацію", — уточнює жінка.

"Треба знати хто їх фінансує"

"Я вважаю, що польській владі треба проконтролювати звідки фінансуються ці протестувальники й навіщо вони це роблять",  — зауважує львів'янка. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що на контрольно-пропускному пункті "Рава-Руська — Гребенне" польські фермери розсипали по дорозі цвяхи та шурупи. Українські водії стверджують, що винуватцями інциденту є саме поляки.

Також, ми писали, чому поляки негативно налаштовані щодо українців.

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Росія

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