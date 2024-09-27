Погода во Львове 28 сентября — ожидаются град, шквальный ветер, гроза

Гроза во Львове. Фото: "Львовский портал"

Погода во Львове в субботу, 28 сентября, будет максимально опасной. Синоптики объявили штормовое предупреждение и предупредили львовян о ливнях с градом и шквальном ветре.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии в пятницу, 27 сентября.

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Погода во Львове 28 сентября

Во Львове утром и днем 28 сентября прогнозируют грозу, значительный дождь, шквалы 15-20 м/с и град. Уровень опасности первый — желтый.

Температура воздуха ночью +16...+18 °C, днем +19...+21 °C.

Карта погоды в Украине на 28 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода во Львовской области 28 сентября

Во Львовской области ночью 28 сентября местами пройдет небольшой дождь, а уже утром и днем временами осадки усилятся. Синоптики предупреждают о грозах и граде.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью +14...+19 °C, днем +18...+23 °C.

Карта осадков. Фото: meteopost

Пожарная опасность во Львовской области

Также во Львовском региональном центре гидрометеорологии сообщили, где 28 сентября на Львовщине ожидается наибольшая пожарная опасность.

"28 сентября по северной половине территории высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс), по югу средняя (3-й класс) и малая (2-й класс) пожарная опасность", — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, то есть открытого огня.

Пожарная опасность во Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве и по области в субботу, 28 сентября, прогнозируют теплую, комфортную погоду. Небо будет облачным, но дождей не ожидается.

Как писали Новини.LIVE, по прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове в субботу, 28 сентября, будет теплая погода. Хотя небо будет облачным, осадки не прогнозируются.