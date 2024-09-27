Погода у Львові 28 вересня — очікуються град, шквальний вітер, гроза

Гроза у Львові. Фото: "Львівський портал"

Погода у Львові у суботу, 28 вересня, буде максимально небезпечною. Синоптики оголосили штормове попередження та попередили львів'ян про зливи з градом та шквальний вітер.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології у п'ятницю, 27 вересня.

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Прогноз погоди у Львові на 28 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Львові 28 вересня

У Львові 28 вересня вранці та вдень прогнозують грозу, значний дощ, шквали 15-20 м/с та град. Рівень небезпечності перший — жовтий.

Температура повітря вночі +16...+18 °C, вдень +19...+21 °C.

Карта погоди в Україні на 28 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Львівській області 28 вересня

На Львівщині вночі 28 вересня місцями пройде невеликий дощ, а вже вранці та вдень часом опади посиляться. Синоптики попереджають про грози та град.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі +14...+19 °C, вдень +18...+23 °C.

Мапа опадів. Фото: meteopost

Пожежна небезпека на Львівщині

Також у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, де 28 вересня на Львівщині очікується найбільша пожежна небезпека.

"28 вересня по північній половині території висока (4-й клас) та надзвичайна (5-й клас), по півдню середня (3-й клас) та мала (2-й клас) пожежна небезпека", — йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Пожежна небезпека на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, за прогнозом укргідрометцентру, у Києві та по області в суботу, 28 вересня, прогнозують теплу, комфортну погоду. Небо буде хмарним, проте дощів не очікують.

Як писали Новини.LIVE, за прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові в суботу, 28 вересня, буде тепла погода. Хоча небо буде хмарним, опадів не прогнозують.