Штраф меньше взятки — львовскому пограничнику вынесли приговор

Сотрудник Государственной пограничной службы. Фото: Государственная пограничная служба Украины

В Львовском Галицком районном суде состоялось заседание, на котором было вынесено решение по делу инспектора пограничной службы Владимира Мельника. Ранее, в январе 2023 года, его задержали за получение взятки в размере двух тысяч долларов США. В итоге суд назначил Мельнику штраф в размере 51 тысячи гривен.

Об этом сообщает издание Zaxid.net

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Детали дела указывают, что инцидент произошел в начале января. Мельник обещал помочь знакомому своего друга устроиться на военную службу в определенный пограничный отряд ГНСУ, хотя у него не было таких полномочий. Он утверждал, что может повлиять на решение определенных должностных лиц и запросил за это 2 тысячи долларов.

Передача денег произошла в два этапа. Пограничник получил 5 января 500 долларов возле военного госпиталя, а оставшиеся 1500 долларов он получил в тот же день в своем автомобиле BMW X5 возле торгового центра "Форум", после чего был задержан сотрудниками СБУ.

Впрочем, кандидат в военнослужащие ГНСУ не прошел необходимые тесты и не был принят на службу.

Судебное заседание и решение суда по делу о взяточничестве

Издание сообщается, что на судебном заседании Мельник заявил, что не признает свою вину и отказался давать показания, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. Тем не менее его вина была доказана собранными доказательствами.

Судья Наталья Зубачик изменила квалификацию обвинения с требования неправомерной выгоды за влияние (часть 3 статьи 369-2 УК Украины) на мошенничество (часть 1 статьи 190 УК Украины).

В результате Мельнику был назначен штраф в размере 51 тысячи гривен за мошенничество, а также он обязан выплатить 18,6 тысячи гривен в пользу государства за проведение экспертиз. По приговору может быть подана апелляция.

Напомним, что правоохранители задержали сотрудника Львовской таможни во время получения взятки. Речь идет о государственном инспекторе Управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Львовской таможни Гостаможслужбы.

Кроме того в Одессе разоблачили заместителя командира воинской части, подозреваемого в получении взятки. Мужчина брал денежное вознаграждение за неотправку на передовую.