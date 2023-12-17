Штраф менший за хабар — львівському прикордоннику винесли вирок

Співробітник Державної прикордонної служби. Фото: Державна прикордонна служба України

У Львівському Галицькому районному суді відбулося засідання, на якому було ухвалено рішення у справі інспектора прикордонної служби Володимира Мельника. Раніше, у січні 2023 року, його затримали за одержання хабаря у розмірі двох тисяч доларів США. У результаті суд призначив Мельнику штраф у розмірі 51 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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Деталі справи вказують на те, що інцидент стався на початку січня. Мельник обіцяв допомогти знайомому свого друга влаштуватися на військову службу до певного прикордонного загону ДПСУ, хоча він не мав таких повноважень. Він стверджував, що може вплинути на рішення певних посадових осіб та запросив за це 2 тисячі доларів.

Передача грошей відбулася у два етапи. Прикордонник отримав 5 січня 500 доларів біля військового госпіталю, а 1500 доларів, що залишилися, він отримав того ж дня у своєму автомобілі BMW X5 біля торгового центру "Форум", після чого був затриманий співробітниками СБУ.

Втім, кандидат у військовослужбовці ДПСУ не пройшов необхідних тестів і не був прийнятий на службу.

Судове засідання та рішення суду у справі про хабарництво

Видання повідомляється, що на судовому засіданні Мельник заявив, що не визнає своєї провини і відмовився давати свідчення, посилаючись на статтю 63 Конституції України. Проте його вина було доведено зібраними доказами.

Суддя Наталія Зубачик змінила кваліфікацію звинувачення на вимогу неправомірної вигоди за вплив (частина 3 статті 369-2 КК України) на шахрайство (частина 1 статті 190 КК України).

Внаслідок цього Мельнику було призначено штраф у розмірі 51 тисячі гривень за шахрайство, а також він зобов'язаний виплатити 18,6 тисячі гривень на користь держави за проведення експертиз. За вироком може бути подано апеляцію.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали співробітника Львівської митниці під час отримання хабаря. Йдеться про державного інспектора Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби.

Крім того, в Одесі викрили заступника командира військової частини, підозрюваного в отриманні хабаря. Чоловік брав грошову винагороду за невідправку на передову.