Львовский суд оштрафовал пенсионера за шум в квартире ночью

Пожилой мужчина. Фото: Pexels

Железнодорожный районный суд Львова признал виновным пенсионера, который имеет инвалидность II группы, в нарушении тишины в ночное время. На него пожаловалась его соседка, которой мешал шум из квартиры мужчины.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Инцидент произошел 14 декабря 2024 года в 23:00, когда мужчина громко разговаривал и смотрел телевизор в своей квартире, чем мешал отдыхать соседке.

На судебном заседании нарушитель объяснил, что в его квартире продолжается ремонт, из-за чего отсутствие дверей и плинтусов усиливает звук. Также он отметил, что имеет проблемы со слухом и передвигается на костылях. Однако суд учел повторность нарушения, ведь в октябре 2024 года мужчину уже штрафовали за похожий случай.

Судья назначил пенсионеру наказание в виде штрафа в размере 255 гривен. Согласно постановлению суда, нарушитель должен оплатить штраф в течение 15 дней, иначе решение будет передано в исполнительную службу, что может привести к взысканию двойного размера штрафа.

Напомним, во Львовской области учитель, который мобилизовался в ряды ВСУ, судился с гимназией, потому что ему задолжали заработную плату.

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