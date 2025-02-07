Львовский суд оштрафовал пенсионера за шум в квартире ночью

Штраф за шум в квартире — суд наказал львовского пенсионера
Железнодорожный районный суд Львова признал виновным пенсионера, который имеет инвалидность II группы, в нарушении тишины в ночное время. На него пожаловалась его соседка, которой мешал шум из квартиры мужчины.
Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Соседка подала в суд на пенсионера
Инцидент произошел 14 декабря 2024 года в 23:00, когда мужчина громко разговаривал и смотрел телевизор в своей квартире, чем мешал отдыхать соседке.
На судебном заседании нарушитель объяснил, что в его квартире продолжается ремонт, из-за чего отсутствие дверей и плинтусов усиливает звук. Также он отметил, что имеет проблемы со слухом и передвигается на костылях. Однако суд учел повторность нарушения, ведь в октябре 2024 года мужчину уже штрафовали за похожий случай.
Судья назначил пенсионеру наказание в виде штрафа в размере 255 гривен. Согласно постановлению суда, нарушитель должен оплатить штраф в течение 15 дней, иначе решение будет передано в исполнительную службу, что может привести к взысканию двойного размера штрафа.
Напомним, во Львовской области учитель, который мобилизовался в ряды ВСУ, судился с гимназией, потому что ему задолжали заработную плату.
А во Львове женщина подала в суд на водителя автобуса, потому что она упала во время резкого торможения.
Читайте Новини.LIVE!