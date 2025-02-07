Львівський суд оштрафував пенсіонера за шум у квартирі вночі

Літній чоловік. Фото: Pexels

Залізничний районний суд Львова визнав винним пенсіонера, який має інвалідність ІІ групи, у порушенні тиші в нічний час. На нього поскаржилась його сусідка, якій заважав шум з квартири чоловіка.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент стався 14 грудня 2024 року о 23:00, коли чоловік голосно розмовляв і дивився телевізор у своїй квартирі, чим заважав відпочивати сусідці.

На судовому засіданні порушник пояснив, що у його квартирі триває ремонт, через що відсутність дверей і плінтусів посилює звук. Також він зазначив, що має проблеми зі слухом і пересувається на милицях. Однак суд врахував повторність порушення, адже у жовтні 2024 року чоловіка вже штрафували за схожий випадок.

Суддя призначив пенсіонеру покарання у вигляді штрафу сумою 255 гривень. Відповідно до постанови суду, порушник має сплатити штраф протягом 15 днів, інакше рішення буде передано до виконавчої служби, що може призвести до стягнення подвійного розміру штрафу.

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