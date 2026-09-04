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Главная Львов Сильный ветер, дожди и грозы: погода во Львовской области завтра

Сильный ветер, дожди и грозы: погода во Львовской области завтра

Ua ru
4 сентября 2026 17:43
Сильный ветер, дожди: какая погода ожидается во Львовской области 5 сентября
Женщина под зонтиком. Фото: УНИАН

Во Львовской области в субботу, 5 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако утром и днем возможны кратковременные дожди, сильный ветер и грозы. В то же время, есть информация о локальной пожарной опасности в области: от низкой до высокой.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине 5 сентября

Синоптики Львовского регионального центра по гидрометеорологии сообщают, что в первый выходной осеннего сезона уже будет ощущаться прохлада.

В частности, в области прогнозируется западный ветер со скоростью 9–14 м/с. Местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +13...+18 °C, а днём — +18...+23 °C.

В областном центре, Львове, 5 сентября также будет прохладно, облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, а утром и днем возможныкратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 9–14 м/с, с порывами 15–20 м/с. Температура ночью составит +15...+17 °C, днем воздух прогреется до +19...+21 °C.

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Во время осадков прогнозируется ухудшение видимости, поэтому водителям следует быть внимательными на дорогах.

Пожарная опасность во Львовской области

Во Львовской области 5 сентября ожидается преимущественно низкий уровень пожарной опасности — 1-й класс. В то же время местами прогнозируется средняя (3-й класс) и высокая (4-й класс) пожарная опасность.

Погодные условия в целом будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Однако при наличии источников возгорания, в частности открытого огня, риск возникновения пожаров сохранится.

Сильний вітер, дощі та грози: погода на Львівщині завтра - фото 1
Прогноз пожарной опасности на 5 сентября. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Новости Львовской области

Новини.LIVE сообщали, что во Львовском политехническом университете растет интерес абитуриентов к инженерным специальностям. В то же время наиболее популярными остаются психология, менеджмент, право и IT, которые активно меняются под влиянием искусственного интеллекта. Меньше всего абитуриентов пока интересуют транспортные специальности и материаловедение.

Новини.LIVE писали, что во Львове перед судом предстанет хирург одного из территориальных медицинских объединений, которого обвиняют в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. За деньги медик обещал мужчине призывного возраста помочь оформить документы для продления срока действия инвалидности. Врача задержали во время получения денег.

Львов пожарная опасность дождь прогноз погоды Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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