Сильный ветер, дожди: какая погода ожидается во Львовской области 5 сентября

Женщина под зонтиком. Фото: УНИАН

Во Львовской области в субботу, 5 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако утром и днем возможны кратковременные дожди, сильный ветер и грозы. В то же время, есть информация о локальной пожарной опасности в области: от низкой до высокой.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине 5 сентября

Синоптики Львовского регионального центра по гидрометеорологии сообщают, что в первый выходной осеннего сезона уже будет ощущаться прохлада.

В частности, в области прогнозируется западный ветер со скоростью 9–14 м/с. Местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +13...+18 °C, а днём — +18...+23 °C.

В областном центре, Львове, 5 сентября также будет прохладно, облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, а утром и днем возможныкратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 9–14 м/с, с порывами 15–20 м/с. Температура ночью составит +15...+17 °C, днем воздух прогреется до +19...+21 °C.

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Пожарная опасность во Львовской области

Во Львовской области 5 сентября ожидается преимущественно низкий уровень пожарной опасности — 1-й класс. В то же время местами прогнозируется средняя (3-й класс) и высокая (4-й класс) пожарная опасность.

Погодные условия в целом будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Однако при наличии источников возгорания, в частности открытого огня, риск возникновения пожаров сохранится.

Прогноз пожарной опасности на 5 сентября. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

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Новини.LIVE писали, что во Львове перед судом предстанет хирург одного из территориальных медицинских объединений, которого обвиняют в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. За деньги медик обещал мужчине призывного возраста помочь оформить документы для продления срока действия инвалидности. Врача задержали во время получения денег.