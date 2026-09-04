Сильний вітер, дощі: якою буде погода на Львівщині 5 вересня

Жінка під парасолькою. Фото: УНІАН

На Львівщині, в суботу, 5 вересня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, однак вранці та вдень можливі короткочасні дощі, сильний вітер та грози. Водночас, є інформація про локальну пожежну небезпеку в області: від низької до високої.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 5 вересня

Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології повідомляють, що в перший вихідний осені прохолода вже буде відчуватись.

Зокрема, вітер в області прогнозують західним, зі швидкістю 9–14 м/с. Місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +13...+18 °C, а вдень — +18...+23 °C.

В обласному центрі, Львові, 5 вересня також буде прохолодно, хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, а вранці та вдень можливі короткочасний дощ і гроза. Вітер західний, 9–14 м/с, із поривами 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +15...+17 °C, вдень повітря прогріється до +19...+21 °C.

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Пожежна небезпека на Львівщині

На Львівщині 5 вересня очікується переважно низький рівень пожежної небезпеки — 1-й клас. Водночас місцями прогнозують середню (3-й клас) та високу (4-й клас) пожежну небезпеку.

Погодні умови загалом сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах. Однак за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню, ризик виникнення пожеж зберігатиметься.

Прогноз пожежної небезпеки на 5 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Новини Львівщини

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