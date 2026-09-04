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Головна Львів Сильний вітер, дощі та грози: погода на Львівщині завтра

Сильний вітер, дощі та грози: погода на Львівщині завтра

Ua ru
4 вересня 2026 17:43
Сильний вітер, дощі: якою буде погода на Львівщині 5 вересня
Жінка під парасолькою. Фото: УНІАН

На Львівщині, в суботу, 5 вересня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, однак вранці та вдень можливі короткочасні дощі, сильний вітер та грози. Водночас, є інформація про локальну пожежну небезпеку в області: від низької до високої.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 5 вересня

Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології повідомляють, що в перший вихідний осені прохолода вже буде відчуватись.

Зокрема, вітер в області прогнозують західним, зі швидкістю 9–14 м/с. Місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +13...+18 °C, а вдень — +18...+23 °C.

В обласному центрі, Львові, 5 вересня також буде прохолодно, хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, а вранці та вдень можливі короткочасний дощ і гроза. Вітер західний, 9–14 м/с, із поривами 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +15...+17 °C, вдень повітря прогріється до +19...+21 °C.

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Пожежна небезпека на Львівщині

На Львівщині 5 вересня очікується переважно низький рівень пожежної небезпеки — 1-й клас. Водночас місцями прогнозують середню (3-й клас) та високу (4-й клас) пожежну небезпеку.

Погодні умови загалом сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах. Однак за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню, ризик виникнення пожеж зберігатиметься.

Сильний вітер, дощі та грози: погода на Львівщині завтра - фото 1
Прогноз пожежної небезпеки на 5 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології 

Новини Львівщини

Новини.LIVE інформували, що у Львівській політехніці зростає інтерес абітурієнтів до інженерних спеціальностей. Водночас найбільш популярними залишаються психологія, менеджмент, право та IT, яке активно змінюється під впливом штучного інтелекту. Найменше вступників наразі цікавлять транспортні спеціальності та матеріалознавство.

Новини.LIVE писали, що у Львові перед судом постане хірург одного з територіальних медичних об’єднань, якого обвинувачують у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. За гроші медик обіцяв чоловікові призовного віку допомогти оформити документи для продовження терміну дії інвалідності. Лікаря затримали під час отримання коштів.

Львів пожежна небезпека дощ прогноз погоди Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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