Какая будет погода во Львове 22 ноября — ожидать ли заморозков

Опасность для водителей — синоптики обновили прогноз погоды во Львове на сегодня
На протяжении всего дня погода во Львове будет пасмурной. Ночью и утром будет идти снег. Температура воздуха поднимется до +2 °C тепла.
Об этом сообщили в Львовском региональном центе по гидрометеорологии.
Мокрый снег и туман
"Облачно. Временами небольшой мокрый снег и снег. Ночью и утром слабый туман, гололедица. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м / с. Температура в течение суток будет от -3 °C мороза до +2 °C тепла", — говорится в сообщении.
Народный прогноз погоды
Люди заметили: если гусь выйдет на лед, продолжение осени будет без морозов. А иней на деревьях, напротив, предвещал мороз. Если будет туман — до оттепели.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области будет облачная погода и дождь. Местами будет мокрый снег с дождем. Температура воздуха поднимется до +6 °C тепла.
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