Какая будет погода во Львове 22 ноября — ожидать ли заморозков

Люди переходят дорогу в тумане. Фото: УНИАН

На протяжении всего дня погода во Львове будет пасмурной. Ночью и утром будет идти снег. Температура воздуха поднимется до +2 °C тепла.

Об этом сообщили в Львовском региональном центе по гидрометеорологии.

Читайте также:

Мокрый снег и туман

Скриншот из Facebook львовского гидрометцентра

"Облачно. Временами небольшой мокрый снег и снег. Ночью и утром слабый туман, гололедица. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м / с. Температура в течение суток будет от -3 °C мороза до +2 °C тепла", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Львовской области. Скриншот: sinoptik.ua

Народный прогноз погоды

Люди заметили: если гусь выйдет на лед, продолжение осени будет без морозов. А иней на деревьях, напротив, предвещал мороз. Если будет туман — до оттепели.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области будет облачная погода и дождь. Местами будет мокрый снег с дождем. Температура воздуха поднимется до +6 °C тепла.