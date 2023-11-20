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Синоптики розповіли, чого очікувати львів'янам від погоди сьогодні

20 листопада 2023 07:00
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Марта Байдака
Журналіст
Прогноз погоди у Львові на 20 листопада — дані львівського гідрометцентру
Людина під парасолькою. Фото: УНІАН
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Марта Байдака
Журналіст

Впродовж усього дня у Львові та області  буде хмарна погода та дрібний дощ. Місцями буде мокрий сніг з дощем. Температура повітря підніметься до +6 °C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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У Львові буде мокрий сніг та ожеледиця

Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру
Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру

"Хмарно. Часом сніг та мокрий сніг з переходом в дощ. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7  — 12 м/с. Температура вночі від  -3 °C морозу до +2 °C тепла, вдень +1°C... +6 °C тепла. Погіршення видимості в опадах, в тумані 200  — 500 м", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди у Львівській області. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз погоди

Цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту, нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми. В цей день ожеледиця прогнозує затяжні морози.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові небо буде  вкрите хмарами. Очікується дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Температура повітря опуститься до -1 °C морозу.

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