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Погода у Львові сьогодні — чого очікувати містянам

17 листопада 2023 07:10
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Марта Байдака
Журналіст
Якою буде погода у Львові 17 листопада — чи очікувати заморозків
Людина під парасолькою Фото: dailylviv
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Очікується дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Темпертатура повітря опуститься до -1 °C морозу.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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"У Львові буде хмарно. Очікується дощ з мокрим снігом, вранці та вдень подекуди значні опади. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 5  — 10 м/с. Температура вночі від -1 °С морозу до +4 °С тепла, вдень +2 °С... +7 °С тепла", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди у Львівській області. Скриншот: sinoptik.ua
Прогноз погоди у Львівській області. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз погоди

17 листопада, боячись нечистої сили, люди намагалися нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили: якщо снігу надує, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок: якщо їх багато залишалося зимувати, зима очікувалася теплою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що  у Львові та в області очікується незначний дощ та на дорогах ожеледиця. Темпертатура повітря опуститься до -1 °C морозу.

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