Якою буде погода у Львові 17 листопада — чи очікувати заморозків

Людина під парасолькою Фото: dailylviv

У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Очікується дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Темпертатура повітря опуститься до -1 °C морозу.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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"У Львові буде хмарно. Очікується дощ з мокрим снігом, вранці та вдень подекуди значні опади. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура вночі від -1 °С морозу до +4 °С тепла, вдень +2 °С... +7 °С тепла", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди у Львівській області. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз погоди

17 листопада, боячись нечистої сили, люди намагалися нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили: якщо снігу надує, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок: якщо їх багато залишалося зимувати, зима очікувалася теплою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та в області очікується незначний дощ та на дорогах ожеледиця. Темпертатура повітря опуститься до -1 °C морозу.