Какая будет погода во Львове 17 ноября — ожидать ли заморозков

Человек под зонтиком Фото: dailylviv

На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Возможен дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до -1 °C мороза.

Об этом сообщили в Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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"Во Львове будет облачно. Ожидается дождь с мокрым снегом, утром и днем местами осадки. Ночью и утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с. Температура ночью от -1 °С мороза до +4 °С тепла, днем +2 °С... +7 °С тепла", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Львовской области. Скриншот: sinoptik.ua

Народный прогноз погоды

17 ноября, боясь нечистой силы, люди пытались никуда из дома не выходить. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то зима будет сухой. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и в области ожидается небольшой дождь и на дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до -1 °C мороза.