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Синоптики рассказали, чего ждать львовянам от погоды сегодня

20 ноября 2023 07:00
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Марта Байдака
Журналист
Прогноз погоды во Львове на 20 ноября — данные львовского гидрометцентра
Человек под зонтиком. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На протяжении всего дня небо будет облачно с прояснениями. Местами будет мокрый снег с дождем. Температура воздуха поднимется до +6 °C тепла.

Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Во Львове будет мокрый снег и гололедица

Скриншот из Facebook львовского гидрометцентра
Скриншот из Facebook львовского гидрометцентра

"Облачно. Временами снег и мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с. Температура ночью от -3 °C мороза до +2 °C тепла, днем +1 °C...+6 °C тепла. Ухудшение видимости в осадках, в тумане 200 — 500 м", —  говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Львовской области. Скриншот: sinoptik.ua

Народный прогноз погоды

В этот день наблюдается стойкое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы. В этот день гололедица прогнозирует затяжные морозы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове небо будет покрыто облаками. Возможен дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до -1 °C мороза.

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