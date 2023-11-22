Якою буде погода у Львові 22 листопада — чи очікувати заморозків

Люди переходять дорогу в тумані. Фото: УНІАН

У Львові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі та вранці очікується сніг. Температура повітря підніметься до +2 °C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Мокрий сніг та туман

Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру

"Хмарно. Часом невеликий мокрий сніг та сніг. Вночі та вранці слабкий туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби буде від -3 °C морозу до +2 °C тепла", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди у Львівській області. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз погоди

Люди помітили: якщо гусак вийде на лід, продовження осені буде без морозів. А іній на деревах, навпаки, передвіщав мороз. Якщо буде туман — до відлиги.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та області буде хмарна погода та дрібний дощ. Місцями буде мокрий сніг з дощем. Температура повітря підніметься до +6 °C тепла.