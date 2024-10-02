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Синоптики предупредили львовян о резком изменении погоды

2 октября 2024 16:19
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове и области на завтра.
Люди гуляют в дождь. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Во Львовской области в четверг, 3 октября, облачно с прояснениями. Ночью пройдут умеренные дожди, а днем — небольшие осадки.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 3 октября

В ночное и утреннее время на Львовщине возможен слабый туман, что может усложнить видимость. Ветер юго-восточного направления впоследствии сменит свой вектор на северо-западный, его скорость будет колебаться в пределах 5-10 м/с. Температурные показатели будут умеренными: ночью от +5 до +10 °C, днем — +10...+15 °C.

В самом Львове ночью ожидается температура в пределах +7...+9 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 °C.

Прогноз пожарной опасности

3 октября в области отмечается отсутствие пожарной опасности (1-й класс). В отдельных районах имела (2-й класс) пожароопасность.

Прогноз пожароопасности. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 3 октября будет дождливая, но не холодная. Грозы пройдут в западных областях, а Киев через несколько дней накроет настоящий дождливый циклон.

Также мы сообщали, что в понедельник, 30 сентября, в Карпатах выпал первый снег. Синоптики предупреждали, что температура на высокогорье может снизиться до -3...-5 °C.

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