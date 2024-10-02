Прогноз погоди у Львові та області на завтра 3 жовтня

Люди гуляють під дощем. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У Львівській області у четвер, 3 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі пройдуть помірні дощі, а вдень — невеликі опади.

Про це повідомила пресслужба Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львові та області 3 жовтня

У нічний та ранковий час на Львівщині можливий слабкий туман, що може ускладнити видимість. Вітер південно-східного напрямку згодом змінить свій вектор на північно-західний, його швидкість коливатиметься в межах 5-10 м/с. Температурні показники будуть помірними: вночі від +5 °C до +10 °C, вдень — +10...+15 °C.

У самому Львові вночі очікується температура в межах +7...+9 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12...+14 °C.

Прогноз пожежної небезпеки

3 жовтня в області відзначається відсутність пожежної небезпеки (1-й клас). В окремих районах мала (2-й клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 3 жовтня буде дощовою, але не холодною. Грози пройдуть у західних областях, а Київ за кілька днів накриє справжній дощовий циклон.

Також ми повідомляли, що в понеділок, 30 вересня, у Карпатах випав перший сніг. Синоптики попереджали, що температура на високогір'ї може знизитися до -3...-5 °C.