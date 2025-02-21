Прогноз погоды в Украине 21 февраля

Люди идут в метель. Иллюстративное фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

В субботу, 21 февраля, во Львове и области ожидается облачная погода с прояснениями. Обойдется без существенных осадков, однако стоит остерегаться гололеда.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львовской области 21 февраля

Во Львовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура воздуха:

ночью -8...-13 °С;

днем от -3...+2 °С.

Погода во Львове 21 февраля

Во Львове в течение завтрашнего дня также будет прохладная погода.

Температура воздуха:

ночью -9...-11 °С;

днем -1...+1 °С.

Напомним, недавно синоптик Диденко рассказала, что на выходных над Украиной будет антициклон. Он обусловит сухую погоду без осадков, но будут сохраняться сильные морозы.

Также мы писали, что во Львове объявили повышенный уровень опасности. Это связано с ухудшением погодных условий.