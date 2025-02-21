Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Синоптики попередили про люті морози на Львівщині завтра arrow

Синоптики попередили про люті морози на Львівщині завтра

21 лютого 2025 20:52
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 21 лютого
Люди йдуть в заметіль. Ілюстративне фото: Віктор Ковальчук / УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 21 лютого, у Львові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, проте варто остерігатися ожеледиці.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львівській області 21 лютого

В Львівській області очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі -8...-13 °С;
  • вдень від -3...+2 °С.

Погода у Львові 21 лютого

У Львові протягом завтрашнього дня також буде прохолодна погода. 

Температура повітря:

  • вночі -9...-11 °С;
  • вдень  -1...+1 °С.

Нагадаємо, нещодавно синоптик Діденко розповіла, що на вихідних над Україною буде антициклон. Він обумовить суху погоду без опадів, але зберігатимуться сильні морози.

Також ми писали, що у Львові оголосили підвищений рівень небезпеки. Це пов'язано з погіршенням погодних умов. 

Львів сніг зима погода в Україні Укргідроенерго
Реклама
Реклама
Реклама