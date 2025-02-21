Прогноз погоди в Україні 21 лютого

Люди йдуть в заметіль. Ілюстративне фото: Віктор Ковальчук / УНІАН

У суботу, 21 лютого, у Львові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, проте варто остерігатися ожеледиці.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львівській області 21 лютого

В Львівській області очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура повітря:

вночі -8...-13 °С;

вдень від -3...+2 °С.

Погода у Львові 21 лютого

У Львові протягом завтрашнього дня також буде прохолодна погода.

Температура повітря:

вночі -9...-11 °С;

вдень -1...+1 °С.

Нагадаємо, нещодавно синоптик Діденко розповіла, що на вихідних над Україною буде антициклон. Він обумовить суху погоду без опадів, але зберігатимуться сильні морози.

Також ми писали, що у Львові оголосили підвищений рівень небезпеки. Це пов'язано з погіршенням погодних умов.