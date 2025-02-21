Прогноз погоди в Україні 21 лютого

Синоптики попередили про люті морози на Львівщині завтра
У суботу, 21 лютого, у Львові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, проте варто остерігатися ожеледиці.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львівській області 21 лютого
В Львівській області очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура повітря:
- вночі -8...-13 °С;
- вдень від -3...+2 °С.
Погода у Львові 21 лютого
У Львові протягом завтрашнього дня також буде прохолодна погода.
Температура повітря:
- вночі -9...-11 °С;
- вдень -1...+1 °С.
Нагадаємо, нещодавно синоптик Діденко розповіла, що на вихідних над Україною буде антициклон. Він обумовить суху погоду без опадів, але зберігатимуться сильні морози.
Також ми писали, що у Львові оголосили підвищений рівень небезпеки. Це пов'язано з погіршенням погодних умов.
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