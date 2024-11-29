Прогноз погоды во Львовской области 30 ноября — синоптики предупредили о холоде

Мокрый снег и ветер. Фото: УНИАН

Во Львовской области в субботу, 30 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь, однако большая часть суток обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха будет достигать +4 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода на Львовщине 30 ноября

Во Львовской области облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. Возможен слабый туман.

Ветер западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью от -1...+4 °С, днем +1...+4 °С;

во Львове температура ночью 0...+2 °С, днем +2...+4 °С.

Погода в Львовской области. Фото: скриншот Meteoprog

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что циклон изменит погодные условия в Украине, а уже в эти выходные на смену ему придет антициклон.

Также мы писали, что во Львове синоптики прогнозируют дожди 29 ноября.