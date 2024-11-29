Прогноз погоди на Львівщині 30 листопада — синоптики попередили про холод

Мокрий сніг і вітер. Фото: УНІАН

У Львівській області у суботу, 30 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Можливий невеликий дощ, проте більшу частину доби обійдеться без опадів. Максимальна температура повітря сягатиме +4 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода на Львівщині 30 листопада

У Львівській області буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Можливий слабкий туман.

Вітер західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

в області вночі від -1...+4 °С, вдень +1...+4 °С;

у Львові температура вночі 0...+2 °С, вдень +2...+4 °С.

Погода на Львівщині. Фото: скриншот Meteoprog

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що циклон змінить погодні умови в Україні, а вже цими вихідними на зміну йому прийде антициклон.

Також ми писали, що у Львові синоптики прогнозують дощі протягом дня 29 листопада.