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Синоптики попередили про мокру і холодну погоду на Львівщині

29 листопада 2024 13:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Львівщині 30 листопада — синоптики попередили про холод
Мокрий сніг і вітер. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У Львівській області у суботу, 30 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Можливий невеликий дощ, проте більшу частину доби обійдеться без опадів. Максимальна температура повітря сягатиме +4 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У Львівській області буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Можливий слабкий туман.

Вітер західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі від -1...+4 °С, вдень +1...+4 °С;
  • у Львові температура вночі 0...+2 °С, вдень +2...+4 °С.
погода
Погода на Львівщині. Фото: скриншот Meteoprog

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що циклон змінить погодні умови в Україні, а вже цими вихідними на зміну йому прийде антициклон.

Також ми писали, що у Львові синоптики прогнозують дощі протягом дня 29 листопада.

Львів Укргідрометцентр синоптик температура повітря холод

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