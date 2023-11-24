Какая погода во Львове 24 ноября — ожидать ли дождей

Человек под зонтиком. Фото: УНИАН

Во Львове горожан ожидает пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Ночью утром может усилиться. Во второй половине дня он сменится на дождь со снегом и только к вечеру закончится. Температура воздуха поднимется до +4 °C тепла.

Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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"Облачно. Временами дождь и мокрый снег. В горах мокрый снег и снег, ночью местами значительный, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с, ночью местами. 25 м/с. Температура в течение суток от -1 °C мороза до +4 °C тепла", — говорится в сообщении.

Народный прогноз погоды

Обычно с этого дня начинает морозить. Зачастую это бывает снежный день. Если в этот день было сыро и шел снег, ожидали оттепели до 4 декабря. Если день был ясным, вскоре должно быть похолодание. За этим днем предсказывали погоду на предстоящую зиму: если она была теплой, то и зима будет теплой, и наоборот.

Скриншот Sinoptik

Напомним, мы раньше писали, что во Львове небо будет покрыто облаками. Температура воздуха поднимется до +6 °C тепла.