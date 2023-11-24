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Синоптики попередили про потужну негоду на Львівщині

24 листопада 2023 07:45
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Марта Байдака
Журналіст
Якою буде погода у Львові 24 листопада — чи очікувати дощів
Людина під парасолькою. Фото: УНІАН
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Марта Байдака
Журналіст

У Львові містян чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дощ вранці може посилитися. У другій половині дня він зміниться на дощ зі снігом і тільки ввечері закінчиться. Температура повітря підніметься до +4 °C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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"Хмарно. Часом дощ та мокрий сніг. В горах мокрий сніг та сніг, вночі місцями значний, налипання мокрого снігу. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с, вночі подекуди 25 м/с. Температура впродовж доби від  -1 °C морозу до +4 °С тепла", — йдеться у повідомленні.

Народний прогноз погоди

Зазвичай з цього дня починає морозити. Часто це буває сніжний день. Якщо цього дня було вогко та йшов сніг, чекали відлиги до 4 грудня. Якщо день був ясним, незабаром мало бути похолодання. За цим днем передбачали погоду на майбутню зиму: якщо він був теплим, то й зима буде теплою, і навпаки.

Скриншот Sinoptik
Скриншот Sinoptik

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові небо  вкриється хмарами. Температура повітря підніметься до +6 °C тепла.

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