Прогноз погоды в Львовской области на 1 октября от синоптиков.

Туман. Иллюстративное фото: expres.online

Погода во Львовской области в среду, 2 октября, без существенных осадков. По прогнозу синоптиков, день будет преимущественно облачным с периодическими прояснениями.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 2 октября

Во Львовской области ночью и утром следует быть осторожными из-за возможного образования тумана, особенно на дорогах в горных районах, где возможна гололедица. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температурные показатели будут варьироваться: ночью ожидаются заморозки до 0...+3 °C. Тем не менее, днем температура поднимется до +13...+18 °C.

В Львове ночью ожидаются сильные заморозки до 0...+2 °C. Днем столбик термометра поднимется до +15...+17 °C

Прогноз пожарной опасности

2 октября по области фиксируется отсутствие или низкий уровень пожарной опасности (1-й и 2-й классы).

Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Согласно сообщению синоптиков, на территории Львовской области и в самом Львове 2 октября ночью и утром прогнозируется туман, который значительно ухудшит видимость до 200-500 метров. Уровень опасности оценивается как желтый (I уровень).

Напомним, в Киеве и области 2 октября синоптики прогнозируют облачную погоду. Осадков не ожидается, однако ночью температура воздуха опустится до низких отметок.

Также синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в октябре.