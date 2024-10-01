Прогноз погоди у Львівській області на 1 жовтня від синоптиків

Туман. Ілюстративне фото: expres.online

Погода в Львівській області у середу, 2 жовтня, буде без суттєвих опадів.За прогнозом синоптиків, день буде переважно хмарним із періодичними проясненнями.

Про це повідомила пресслужба Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

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У Львівській області вночі та вранці слід бути обережними через можливе утворення туману, особливо на дорогах у гірських районах, де можлива ожеледиця. Вітер південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температурні показники варіюватимуться: вночі очікуються заморозки до 0...+3 °C. Проте вдень температура підніметься до +13...+18 °C.

У самому Львові вночі очікуються сильні заморозки до 0...+2 °C. Вдень стовпчик термометра підніметься до +15...+17 °C.

Прогноз пожежної небезпеки

2 жовтня по області фіксується відсутність або низький рівень пожежної небезпеки (1-й і 2-й класи).

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Згідно з повідомленням синоптиків, на території Львівської області та в самому Львові 2 жовтня вночі та вранці прогнозується туман, який значно погіршить видимість — до 200-500 метрів. Рівень небезпеки оцінюється як жовтий (І рівень).

Нагадаємо, у Києві та по області 2 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не очікується, проте вночі температура повітря опуститься до низьких позначок.

Також синоптики Укргідрометцентру спрогнозували, якою буде погода у жовтні.