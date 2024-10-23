Прогноз погоды в Львове на завтра, 24 октября

Туманная погода. Фото: УНИАН

В четверг, 24 октября, на территории Львовской области прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер в течение дня будет менять направление с западного на юго-восточное со скоростью 3–8 м/с.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ.

Читайте также:

Прогноз погоды на 24 октября

Ночью и в первой половиной дня возможен туман с видимостью 200–500 метров, что соответствует желтому уровню опасности. Температура ночью опустится до +1...+6 °C, днем повысится до +11...+16 °C.

Во Львове синоптики прогнозируют аналогичные погодные условия: ночная температура будет +2...+4 °C, днем — +13...+15 °C. В городе ожидается туман в первой половине дня.

Пожарная опасность

Кроме того, на территории области и Львова до конца суток 23 октября и 24-27 октября сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность во Львовской области. Фото Львовский РЦГМ

Напомним, погода в Харькове 24 октября днем будет теплой и сухой. Ожидается умеренный ветер.

В Одессе 24 октября, напротив, станет прохладнее. Температура воздуха снизится в среднем на 2-3 градуса. Однако осадков или сильного ветра синоптики не прогнозируют.