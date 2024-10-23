Прогноз погоди у Львові на завтра 24 жовтня

Туманна погода. Фото: УНІАН

У четвер, 24 жовтня, на території Львівської області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер протягом дня змінюватиме напрямок із західного на південно-східний зі швидкістю – 3–8 м/с.

Про це повідомляє Львівського РЦГМ.

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Прогноз погоди на 24 жовтня

Вночі та в першій половині дня можливий туман із видимістю 200–500 метрів, що відповідає жовтому рівню небезпеки. Температура вночі опуститься до +1...+6 °C, вдень підвищиться до +11...+16 °C.

У Львові синоптики прогнозують аналогічні погодні умови: нічна температура становитиме +2...+4 °C, вдень — +13...+15 °C. В місті також очікується туман у першій половині дня.

Пожежна небезпека

Крім того, на території області та Львова до кінця доби 23 жовтня та впродовж 24–27 жовтня збережеться високий рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека на Львівщині. Фото Львівський РЦГМ

Нагадаємо, погода у Харкові 24 жовтня вдень буде теплою та сухою. Очікується помірний вітер.

В Одесі 24 жовтня, навпаки, стане прохолодніше. Температура повітря знизиться у середньому на 2-3 градуси. Проте опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.