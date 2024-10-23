Прогноз погоди у Львові на завтра 24 жовтня

Синоптики попереджають про небезпеку — прогноз погоди на Львівщині завтра
У четвер, 24 жовтня, на території Львівської області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер протягом дня змінюватиме напрямок із західного на південно-східний зі швидкістю – 3–8 м/с.
Про це повідомляє Львівського РЦГМ.
Прогноз погоди на 24 жовтня
Вночі та в першій половині дня можливий туман із видимістю 200–500 метрів, що відповідає жовтому рівню небезпеки. Температура вночі опуститься до +1...+6 °C, вдень підвищиться до +11...+16 °C.
У Львові синоптики прогнозують аналогічні погодні умови: нічна температура становитиме +2...+4 °C, вдень — +13...+15 °C. В місті також очікується туман у першій половині дня.
Пожежна небезпека
Крім того, на території області та Львова до кінця доби 23 жовтня та впродовж 24–27 жовтня збережеться високий рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, погода у Харкові 24 жовтня вдень буде теплою та сухою. Очікується помірний вітер.
В Одесі 24 жовтня, навпаки, стане прохолодніше. Температура повітря знизиться у середньому на 2-3 градуси. Проте опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.
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