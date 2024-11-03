Прогноз погоды во Львове и Львовской области на сегодня, 3 ноября.

Синоптики прогнозируют во Львове морозную погоду завтра
Во Леве и области в понедельник, 4 ноября, прогнозируют пасмурную погоду . Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +1...+9 °С.
Об этом сообщает Sinoptik.ua.
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Завтра во Львове утром начнется мелкий дождь, но он должен закончиться до прихода вечера.
Также до самого вечера будет держаться пасмурная погода и лишь к концу дня небо очистится от облаков.
Температура воздуха ночью будет +1...+3 °С, днем будет колебаться в пределах +4...+9 °С. Ветер будет от западного до северо-западного, 3-4 м/с.
Ранее синоптики предупреждали об гололеде во Львовской области.
Также в областях Украины ожидается небольшой дождь. Синоптики предупреждали о сильном ветре.
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