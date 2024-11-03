Прогноз погоды во Львове и Львовской области на сегодня, 3 ноября.

Люди гуляют в парке. Фото: УНИАН

Во Леве и области в понедельник, 4 ноября, прогнозируют пасмурную погоду . Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +1...+9 °С.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

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Завтра во Львове утром начнется мелкий дождь, но он должен закончиться до прихода вечера.

Также до самого вечера будет держаться пасмурная погода и лишь к концу дня небо очистится от облаков.

Температура воздуха ночью будет +1...+3 °С, днем будет колебаться в пределах +4...+9 °С. Ветер будет от западного до северо-западного, 3-4 м/с.

Скриншот погоды

Ранее синоптики предупреждали об гололеде во Львовской области.

Также в областях Украины ожидается небольшой дождь. Синоптики предупреждали о сильном ветре.