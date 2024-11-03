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Синоптики прогнозують у Львові морозну погоду завтра

3 листопада 2024 13:03
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Львові та Львівській області на сьогодні, 3 листопада
Люди гуляють в парку. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Льові та області в понеділок, 4 листопада, прогнозують похмуру погоду. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +1...+9 °С.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

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Завтра у Львові вранці розпочнеться дрібний дощ, але він має закінчитися до приходу вечора. 

Також до самого вечора буде триматися похмура погода та лише під кінець дня небо очиститься від хмар.

Температура повітря вночі становитиме +1...+3 °С, вдень коливатиметься у межах +4...+9 °С. Вітер буде від західного до північно-західного, 3-4 м/с.

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Скриншот погоди

Раніше синоптики попереджали про ожеледицю на Львівщині.

Також сьогодні в областях України очікується невеликий дощ. Синоптики попереджали про сильний вітер.

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