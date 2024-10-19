Прогноз погоды во Львове на завтра 20 октября от Укргидрометцентра

Иней на цветке. Фото: Manfred Richter, Pixabay

В воскресенье, 20 октября, во Львовской области ожидается переменная облачность, слабый туман и заморозки. Максимальная температура будет днем +16°C.

Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода на Львовщине 20 октября

Завтра во Львовской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и по утрам синоптики прогнозируют слабый туман в регионе. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью во Львовской области предполагаются сильные заморозки в воздухе от 0...+5°С, днем столбики термометров вырастут до +11...+16°С.

Погода в Украине 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды во Львове 20 октября

Во Львове в воскресенье, 20 октября, небо будет облачным, однако без осадков.

Ночью температура воздуха снизится до 0...+2°С, днем показатели будут колебаться от +13...+15°С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется теплая погода. До 20 октября еще продлятся ночные заморозки, а затем температура воздуха "подпрыгнет" до +17 °C.

Ранее мы писали, что нынешняя зима будет менее суровой , с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременные похолодания не миновать.