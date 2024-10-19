Прогноз погоди у Львові на завтра 20 жовтня від Укргідрометцентру

Іній на квітці. Фото: Manfred Richter, Pixabay

У неділю, 20 жовтня, на Львівщині очікується мінлива хмарність, слабкий туман та заморозки. Максимальна температура вдень становитиме +16°C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода на Львівщині 20 жовтня

Завтра у Львівській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман у регіоні. Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Вночі на Львівщині передбачаються сильні заморозки у повітрі 0...+5°С, вдень стовпчики термометрів зростуть до +11...+16°С.

Погода в Україні 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Львові 20 жовтня

У Львові у неділю, 20 жовтня, небо буде хмарне, проте без опадів.

Вночі температура повітря знизиться до 0...+2°С, вдень показники коливатимуться +13...+15°С.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться тепла погода. До 20 жовтня ще триватимуть нічні заморозки, а потім температура повітря "підстрибне" до +17°C.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасні похолодання не оминути.