Прогноз погоди у Львові на завтра 20 жовтня від Укргідрометцентру

Синоптики закликали львів'ян готуватися до заморозків завтра
У неділю, 20 жовтня, на Львівщині очікується мінлива хмарність, слабкий туман та заморозки. Максимальна температура вдень становитиме +16°C.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода на Львівщині 20 жовтня
Завтра у Львівській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман у регіоні. Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Вночі на Львівщині передбачаються сильні заморозки у повітрі 0...+5°С, вдень стовпчики термометрів зростуть до +11...+16°С.
Прогноз погоди у Львові 20 жовтня
У Львові у неділю, 20 жовтня, небо буде хмарне, проте без опадів.
Вночі температура повітря знизиться до 0...+2°С, вдень показники коливатимуться +13...+15°С.
Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться тепла погода. До 20 жовтня ще триватимуть нічні заморозки, а потім температура повітря "підстрибне" до +17°C.
Раніше ми писали, що цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасні похолодання не оминути.
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