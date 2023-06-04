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Скандал из-за российской песни во Львове: парень записал видео с извинениями

4 июня 2023 15:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Скандал из-за российской песни во Львове: парень записал видео с извинениями
Парень, который исполнял российские песни во Львове. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В пятницу, 2 мая, во Львове возник языковой скандал.  Несовершеннолетний парень исполнял в центре города российские песни и обругал народного депутата Наталью Пипу, которая сделала ему замечание. Он решил записать видео с извинениями.

Видео с извинениями парня быстро распространилось в Telegram-каналах.

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"Всем привет. Очень прошу прощения за ненормативную лексику в сторону Натальи, которая сделала мне замечание за исполнение песни на русском языке в общественном месте. Очень прошу прощения у жителей Львова", — сказал парень.

Народный депутат сказала в комментарии ZAXID.NET, что, скорее всего, заберет заявление из полиции.

Что предшествовало

В центре Львова парень из Одессы исполнял песни российского исполнителя. После замечаний он вел себя агрессивно и говорил ненормативную лексику.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, во Львове возле памятника Адаму Мицкевичу разразился громкий скандал из-за песен путинского пропагандиста. В автомобиле Land Rover громко на всю улицу звучала песня Лепса. Трое молодых людей, которые находились в автомобиле, по просьбе сделать тише отреагировали довольно бурно.

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