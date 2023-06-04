Скандал через російську пісню у Львові: юнак записав відео із вибаченням

Хлопець, який виконував російські пісні у Львові. Фото: скриншот із відео

У п'ятницю, 2 травня, у Львові виник мовний скандал. Неповнолітній хлопець виконував у центрі міста російські пісні та облаяв народну депутатку Наталію Піпу, яка зробила йому зауваження. Він вирішив записати відео з вибаченням.

Відео з вибаченням хлопця швидко поширилося у Telegram-каналах.

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Вибачення хлопця, який виконував російські пісні у Львові

"Всім привіт. Дуже прошу вибачення за ненормативну лексику в сторону пані Наталі, яка зробила мені зауваження за виконання пісні російською мовою у громадському місці. Дуже прошу вибачення у мешканців Львова", — сказав хлопець.

Народна депутатка сказала у коментарі ZAXID.NET, що, найімовірніше, забере заяву із поліції.

Що передувало

У центрі Львова хлопець з Одеси виконував пісні російського виконавця. Після зауважень він поводив себе агресивно та говорив ненормативну лексику.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Нагадаємо, у Львові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу зчинився гучний скандал через пісні путінського пропагандиста. В автомобілі Land Rover голосно на всю вулицю лунала пісня Лєпса. Троє молодиків, які перебували в автівці, на прохання зробити тихіше відреагували досить бурхливо.