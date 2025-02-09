Похищение и избиение Степана Бильченко работниками ТЦК - в полиции выступили с заявлением

Правоохранители работают на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция

Мобилизованный Степан Бильченко, которого якобы избили представители ТЦК во Львове, на самом деле выпрыгнул из кузова авто во время перемещения личного состава в тренировочный центр. Во время побега, вероятно, и получил повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области в воскресенье, 9 февраля.

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Что говорят в полиции

Правоохранители отметили, что 27-летний житель Львовщины, которого нашли с тяжелыми травмами, выпрыгнул из кузова авто во время перемещения личного состава в тренировочный центр.

"Во время первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший — 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей. По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил обмундирование, в тренинговый центр. Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил указанные повреждения", — говорится в сообщении.

В полиции говорят, что обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время общения с правоохранителями отрицал причастность к этому посторонних лиц.

"Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и механизм получения телесных повреждений в рамках открытого уголовного производства по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении", — подытожили в пресс-службе.

Сообщение полиции Житомирской области

Напомним, во Львове разгорелся скандал относительно действий работников Территориального центра комплектования (ТЦК). Военнослужащих обвинили в похищении сотрудника львовского университета Ивана Франко и монитора ОО Gender Stream Степана Бильченко, которого потом нашли на обочине дороги под Киевом в тяжелом состоянии.

Львовский областной Центр комплектования впоследствии в Facebook сообщил, что Бильченко не состоял на воинском учете ни в одном из военкоматов, поэтому и был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. А в 199-м учебном центре Десантно-штурмовых войск (ДШВ) заявили, что мужчина совершил СОЧ.