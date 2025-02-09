Викрадення і побиття Степана Більченка працівниками ТЦК — в поліції виступили із заявою

Правоохоронці працюють на місці події. Ілюстративне фото: Нацполіція

Мобілізований Степан Більченко, якого нібито побили представники ТЦК у Львові, насправді вистрибнув із кузова авто під час переміщення особового складу до тренувального центру. Під час втечі, ймовірно, й отримав ушкодження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області у неділю, 9 лютого.

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Що кажуть у поліції

Правоохоронці зазначили, що 27-річний мешканець Львівщини, якого знайшли з тяжкими травмами, вистрибнув із кузова авто під час переміщення особового складу до тренувального центру.

"Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що потерпілий —27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження", — йдеться у повідомленні.

У поліції кажуть, що обставин травмування чоловік медикам не пояснив, однак під час спілкування з правоохоронцями заперечив причетність до цього сторонніх осіб.

"Нині потерпілий перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний. Слідчі встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень у межах відкритого кримінального провадження за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження", — підсумували у пресслужбі.

Повідомлення поліції Житомирської області

Нагадаємо, у Львові розгорівся скандал щодо дій працівників Територіального центру комплектування (ТЦК). Військовослужбовців звинуватили у викраденні співробітника львівського університету Івана Франка та монітора ГО Gender Stream Степана Більченка, якого потім знайшли на узбіччі дороги під Києвом у важкому стані.

Львівський обласний Центр комплектування згодом у Facebook повідомив, що Більченко не перебував на військовому обліку в жодному з військкоматів, тому і був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. А у 199-му навчальному центрі Десантно-штурмових військ (ДШВ) заявили, що чоловік скоїв СЗЧ.