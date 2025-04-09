Львовский экс-прокурор Ростислав Ильницкий. Фото: Zaxid.net

Львовский экс-прокурор Ростислав Ильницкий, которого подозревают в подделке и использовании поддельных документов для выезда за границу, трудоустроился в ТЦК на Закарпатье. В начале апреля 2025 года мужчина подал декларацию о переводе в Хустский РТЦК и СП.

Об этом информирует издание Zaxid.net.

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Экс-прокурор Ильницкий трудоустроился в ТЦК

Напомним, что в прошлом году Ильницкий получил денежное обеспечение в Закарпатском областном ТЦК и СП. Летом 2024 года его мобилизовали во вновь созданную механизированную бригаду на офицерскую должность.

В начале апреля этого года Ильницкий подал декларацию кандидата на должность в Хустский городской РТЦК и СП. При этом за 2024 год экс-прокурор задекларировал доходы, полученные в воинской части А5003 и в Закарпатском областном ТЦК и СП, которые составили 74,5 и 78 тысяч гривен соответственно.

В своей декларации экс-прокурор также указал земельный участок в Турковской громаде и пользование квартирой во Львове, записанной на родственницу. Его жена Роксолана Москва-Ильницкая в апреле 2023 года стала владелицей жилого дома площадью более 100 кв.м во Львове. А в мае 2024 года она получила в собственность квартиру площадью 54 кв.м в Лисиничах.

Кроме того, жена Ильницкого имеет внедорожник Audi Q8 2021 года выпуска, декларируемая стоимость которого достигает более чем 2,3 миллиона гривен.

Отмечается, что в 2024 году Ильницкий получил денежное обеспечение в армии, а его жена 16 тысяч соцвыплат и более 116 тысяч гривен заработной платы в ЧП "Энергопрофиль".

Кроме того, экс-прокурор хранит более 102 тысяч долларов и 197 тысяч гривен наличными. А его жена держит наличными 30 тысяч долларов, более 7 тысяч евро и 250 тысяч гривен. Еще 3 тысячи долларов наличными хранит дочь Ильницкого — София.

Скандальная свадьба Ильницкого

Отметим, что в октябре 2023 года экс-прокурор Ильницкий и экс-сотрудница ГБР Москва устроили громкую свадьбу. Событие праздновали в роскошном пятизвездочном комплексе Emily Resort недалеко от Львова.

В первый день на свадьбе было более 300 гостей. Для них выступали известные украинские певцы, в частности Александр Пономарев, Ольга Полякова, а ведущим был шоумен Григорий Решетник. На второй день свадьбы было приглашено 500 человек. Двухметровый торт, по предварительным оценкам кондитеров, стоил около 100 тысяч гривен.

Напомним, летом 2024 года во Львове правоохранители задержали скандального бывшего городского прокурора Ростислава Ильницкого и его тещу, адвоката Богдану Москву.

Впоследствии стало известно, что задержанный по делу о подделке документов для выезда за границу Ильницкий мобилизовался в ряды ВСУ.