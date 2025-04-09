Львівський експрокурор Ростислав Ільницький. Фото: Zaxid.net

Львівський експрокурор Ростислав Ільницький, якого підозрюють у підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон, працевлаштувався в ТЦК на Закарпатті. На початку квітня 2025 року чоловік подав декларацію про переведення у Хустський РТЦК та СП.

Про це інформує видання Zaxid.net.

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Експрокурор Ільницький працевлаштувався в ТЦК

Нагадаємо, що торік Ільницький отримав грошове забезпечення у Закарпатському обласному ТЦК та СП. Влітку 2024 року його мобілізували до новоствореної механізованої бригади на офіцерську посаду.

На початку квітня цього Ільницький подав декларацію кандидата на посаду до Хустського міського РТЦК та СП. При цьому за 2024 рік експрокурор задекларував доходи, отримані у військовій частині А5003 та в Закарпатському обласному ТЦК та СП, які становили 74,5 та 78 тисяч гривень відповідно.

У своїй декларації експрокурора також зазначив земельну ділянку в Турківській громаді та користування квартирою у Львові, записаною на родичку. Його дружина Роксолана Москва-Ільницька у квітні 2023 року стала власницею житлового будинку площею понад 100 кв.м у Львові. А у травні 2024 року вона отримала у власність квартиру площею 54 кв.м у Лисиничах.

Крім того, дружина Ільницького має позашляховик Audi Q8 2021 року випуску, декларована вартість якого сягає більш ніж 2,3 мільйона гривень.

Зазначається, що у 2024 році Ільницький отримав грошове забезпечення у війську, а його дружина — 16 тисяч соцвиплат та понад 116 тисяч гривень заробітної плати у ПП "Енергопрофіль".

Крім того, експрокурор зберігає понад 102 тисяч доларів та 197 тисяч гривень готівкою. А його дружина тримає готівкою 30 тисяч доларів, понад 7 тисяч євро та 250 тисяч гривень. Ще 3 тисячі доларів готівкою зберігає донька Ільницького — Софія.

Скандальне весілля Ільницького

Зазначимо, що у жовтні 2023 року експрокурор Ільницький та експрацівниця ДБР Москва влаштували гучне весілля. Подію святкували у розкішному п'ятизірковому комплексі Emily Resort неподалік Львова.

У перший день на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали відомі українські співаки, зокрема Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, а ведучим був шоумен Григорій Решетнік. На другий день весілля було запрошено 500 осіб. Двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, коштував близько 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, влітку 2024 року у Львові правоохоронці затримали скандального колишнього міського прокурора Ростислава Ільницького та його тещу, адвокатку Богдану Москву.

Згодом стало відомо, що затриманий у справі про підробку документів для виїзду за кордон Ільницький мобілізувався до лав ЗСУ.