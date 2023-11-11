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Скандальную блогершу, катавшуюся по Львову под российские песни, выселили из гостиницы

11 ноября 2023 15:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандальную блоггерку, катавшуюся по Львову под российские песни, выселили из гостиницы.
Блогер Виктория (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После того, как киевская блогерша Виктория (Анна) Краснова проехалась по закрытой площади Рынок во Львове под российские песни, вокруг инфлюэнсерши разгорелся новый скандал. Викторию выселили из львовской гостиницы.

Об этом блогерша написала в соцсети.

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Сейчас Виктория находится во Львове. Она ходит по ресторанам и гуляет по городу. Несмотря на скандал с российской музыкой, женщина продолжает публиковать контент под песни исполнителей из России. После публикации одной из и своих сторис из гостиницы, где находилась блогерша, некоторые подписчики прокомментировали публикацию с просьбой выселить Викторию. Похоже, администрация прислушалась.

 

Блогерша Виктория (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/
Блогерша Виктория (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/

 

Блогерша Виктория (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/
Блогерша Виктория (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/

"Меня выселили...прям из бассейна...прям с мокрой головой, ну что ж", — прокомментировала Виктория Краснова публикацию.

Далее женщина запостила ролик из съемной квартиры, где принимает ванну с розами. Видео традиционно Виктория записала под русскую музыку.

Напомним, блогер Анна Краснова опубликовала новые видео, как она катается по Киеву. Есть подозрения, что ее поездка была во время комендантского часа.

Ранее СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

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