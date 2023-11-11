Скандальну блогерку, яка каталася Львовом під російські пісні, виселили з готелю

Блогерка Вікторія (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/

Після того, як київська блогерка Вікторія (Анна) Краснова проїхалася закритою площею Ринок у Львові під російські пісні, навколо інфлюенсерки розгорівся новий скандал. Вікторію виселили з львівського готелю.

Про це блогерка написала у соцмережі.

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Зараз Вікторія перебуває у Львові. Вона ходить ресторанами та гуляє містом. Незважаючи на скандал з російською музикою, жінка продовжує публікувати контент під спів виконавців з Росії. Після публікації однієї зі своїх сторіс з готелю, де перебувала блогерка, дехто з підписників прокоментував публікацію з проханням виселити Вікторію. Схоже, адміністрація дослухалась.

Блогерка Вікторія (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/

Блогерка Вікторія (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/

"Мене виселили...прям з басейну...прям з мокрою головою, ну що ж", — прокоментувала Вікторія Краснова публікацію.

Далі жінка запостила ролик з орендованої квартири, де приймає ванну з трояндами. Відео традиційно Вікторія зробила під російську музику.

Нагадаємо, блогерка Анна Краснова опублікувала нові відео, як вона катається Києвом. Є підозри, що її поїздка була під час комендантської години.

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