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Скандальну блогерку, яка каталася Львовом під російські пісні, виселили з готелю

11 листопада 2023 15:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандальну блогерку, яка каталася Львовом під російські пісні, виселили з готелю
Блогерка Вікторія (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після того, як київська блогерка Вікторія (Анна) Краснова проїхалася закритою площею Ринок у Львові під російські пісні, навколо інфлюенсерки розгорівся новий скандал. Вікторію виселили з львівського готелю.

Про це блогерка написала у соцмережі.

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Зараз Вікторія перебуває у Львові. Вона ходить ресторанами та гуляє містом. Незважаючи на скандал з російською музикою, жінка продовжує публікувати контент під спів виконавців з Росії. Після публікації однієї зі своїх сторіс з готелю, де перебувала блогерка, дехто з підписників прокоментував публікацію з проханням виселити Вікторію. Схоже, адміністрація дослухалась.

 

Блогерка Вікторія (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/
Блогерка Вікторія (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/

 

Блогерка Вікторія (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/
Блогерка Вікторія (Анна) Краснова. Фото: instagram.com/ta.samaya.devil/

"Мене виселили...прям з басейну...прям з мокрою головою, ну що ж", — прокоментувала Вікторія Краснова публікацію.

Далі жінка запостила ролик з орендованої квартири, де приймає ванну з трояндами. Відео традиційно Вікторія зробила під російську музику.

Нагадаємо, блогерка Анна Краснова опублікувала нові відео, як вона катається Києвом. Є підозри, що її поїздка була під час комендантської години.

Раніше ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

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