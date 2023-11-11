Скандальну блогерку, яка каталася Львовом під російські пісні, виселили з готелю
Після того, як київська блогерка Вікторія (Анна) Краснова проїхалася закритою площею Ринок у Львові під російські пісні, навколо інфлюенсерки розгорівся новий скандал. Вікторію виселили з львівського готелю.
Про це блогерка написала у соцмережі.
Скандальну блогерку змусили залишити готель
Зараз Вікторія перебуває у Львові. Вона ходить ресторанами та гуляє містом. Незважаючи на скандал з російською музикою, жінка продовжує публікувати контент під спів виконавців з Росії. Після публікації однієї зі своїх сторіс з готелю, де перебувала блогерка, дехто з підписників прокоментував публікацію з проханням виселити Вікторію. Схоже, адміністрація дослухалась.
"Мене виселили...прям з басейну...прям з мокрою головою, ну що ж", — прокоментувала Вікторія Краснова публікацію.
Далі жінка запостила ролик з орендованої квартири, де приймає ванну з трояндами. Відео традиційно Вікторія зробила під російську музику.
Нагадаємо, блогерка Анна Краснова опублікувала нові відео, як вона катається Києвом. Є підозри, що її поїздка була під час комендантської години.
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