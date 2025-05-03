Цены на клубнику во Львове 2025 — стоимость на рынках и в маркетах

Сколько стоит клубника во Львове — обзор цен и откуда везут
Клубничный сезон во Львове стартовал — и сразу с высоких цен. Ягода уже появилась как на рынках, так и на полках супермаркетов. Однако стоимость "лета в лотке" заставляет многих покупателей только смотреть, но не покупать.
Действительно ли клубника в этом году стала дороже, откуда ее везут и что об этом говорят сами продавцы — узнавали Новини.LIVE.
Цены на клубнику во Львове
На Галицком рынке за килограмм закарпатской клубники просят в среднем 300 гривен. За импортную — 280 гривен.
"Сладкая и вкусная клубника, но такая цена, что много не купишь. Поэтому берут в среднем до одного килограмма", — рассказывает Оксана, продавец с рынка.
В супермаркетах ягода продается уже в лотках — от 270 грн за килограмм, клубника фасованная — 240 грн за полкилограмма.
Откуда ягода
В основном клубника, которая уже есть в продаже, — импортная. Чаще всего на прилавках можно встретить турецкую, греческую или испанскую ягоду. Небольшие партии украинской клубники (в частности из Закарпатья) уже появляются, но пока они дороже и быстро раскупаются.
Почему такая цена
Продавцы сразу называют несколько причин:
- подорожание логистики;
- рост цен на топливо;
- малый объем локального урожая из-за затяжной весны;
- сложный экспорт и нестабильный курс валют.
"Цены выросли, потому что все подорожало. Поставщики подняли цену, частники, выращивающие клубнику, тоже подняли закупочную стоимость. На стоимость влияет все: цены на электроэнергию, водоснабжение, топливо", — говорит продавец Оксана.
Продавцы надеются, что с появлением массовой украинской клубники с юга и Львовщины цены снизятся, хотя прогнозируют, что ниже 200 грн/кг вряд ли опустятся даже в пик.
Напомним, мы ранее писали, какая сеть супермаркетов в Украине регулярно снижает цены на популярные товары.
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