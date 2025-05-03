Ціни на полуницю у Львові 2025 — вартість на ринках та в маркетах

Ціни на полуниці у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Полуничний сезон у Львові стартував — і одразу з високих цін. Ягода вже з’явилась як на ринках, так і на полицях супермаркетів. Проте вартість "літа в лотку" змушує багатьох покупців лише дивитись, але не купувати.

Чи справді полуниця цього року стала дорожчою, звідки її везуть і що про це кажуть самі продавці — дізнавались Новини.LIVE.

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Ціни на полуницю у Львові

На Галицькому ринку за кілограм закарпатської полуниці просять у середньому 300 гривень. За імпортну — 280 гривень.

"Солодка та смачна полуниця, але така ціна, що багато не купиш. Тому беруть в середньому до одного кілограма", — розповідає пані Оксана, продавчиня з ринку.

У супермаркетах ягода продається вже в лотках — від 270 грн за кілограм, полуниця фасована — 240 грн за пів кілограма.

Звідки ягода

Переважно полуниця, яка вже є у продажу, — імпортна. Найчастіше на прилавках можна зустріти турецьку, грецьку або іспанську ягоду. Невеликі партії української полуниці (зокрема із Закарпаття) вже з’являються, але поки що вони дорожчі й швидко розкуповуються.

Полуниці на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Чому така ціна

Продавці одразу називають кілька причин:

здорожчання логістики;

зростання цін на пальне;

малий обсяг локального врожаю через затяжну весну;

складний експорт і нестабільний курс валют.

Полуниця в магазині. Фото: Новини.LIVE

Полуниці в магазинах Львова. Фото: Новини.LIVE

"Ціни зросли, бо все подорожчало. Постачальники підняли ціну, приватники, що вирощують полуницю, теж підняли закупівельну вартість. На вартість впливає все: ціни на електроенергію, водоподання, паливо", — каже продавчиня Оксана.

Продавці сподіваються, що з появою масової української полуниці з півдня та Львівщини ціни знизяться, хоча прогнозують, що нижче 200 грн/кг навряд чи опустяться навіть у пік.

Нагадаємо, ми раніше писали, яка мережа супермаркетів в Україні регулярно знижує ціни на популярні товари.

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