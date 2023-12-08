Во сколько обойдется празднование Нового года во Львове

Новогодняя елка во Львове. Фото: Новини.LIVE

Уже вскоре украинцы будут встречать Новый год 2024. Кто то будет встречать дома, а некоторые — в заведениях. Новини.LIVE узнавали, сколько будет стоить встретить Новый год во Львове.

Дорога: от 508 грн до 854 грн за одного

По приблизительным подсчетам, дорога из Киева во Львов на поезде Интерсити обойдется в 508-854 грн за одного. За номер в отеле с 30 декабря по 1 января нужно заплатить 1800-5000 грн за двоих, это если бронировать уже сейчас.

Читайте также:

Праздничный обед от 220 грн до 4000 грн

Бюджетный обед в столовой обойдется примерно в 220 грн, а вот в ресторане вкусный обед будет втрое дороже. Цены на кофе с собой стартуют от 40 грн. Если вы любите экскурсии, то еще дополнительно 150-200 грн. Билеты на новогоднее представление — около 200 грн. Если хотите встретить новый год громкой вечеринкой, то такой праздник обойдется от 2 000 до 4000 гривен.

Всего бюджетное празднование Нового года во Львове будет стоить вам 6 500 грн за одного, а на двоих цена такой поездки соответственно стартует от 13 тыс. грн.

Напомним, мы раньше писали, сколько хотят потратить львовяне на новогодний стол.