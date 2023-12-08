Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Сколько стоит встретить Новый год во Львове — актуальные цены arrow

Сколько стоит встретить Новый год во Львове — актуальные цены

8 декабря 2023 17:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во сколько обойдется празднование Нового года во Львове
Новогодняя елка во Львове. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Уже вскоре украинцы будут встречать Новый год 2024. Кто то будет встречать дома, а некоторые — в заведениях. Новини.LIVE узнавали, сколько будет стоить встретить Новый год во Львове.

Дорога: от 508 грн до 854 грн за одного

По приблизительным подсчетам, дорога из Киева во Львов на поезде Интерсити обойдется в 508-854 грн за одного. За номер в отеле с 30 декабря по 1 января нужно заплатить 1800-5000 грн за двоих, это если бронировать уже сейчас.

Читайте также:

Праздничный обед от 220 грн до 4000 грн

Бюджетный обед в столовой обойдется примерно в 220 грн, а вот в ресторане вкусный обед будет втрое дороже. Цены на кофе с собой стартуют от 40 грн. Если вы любите экскурсии, то еще дополнительно 150-200 грн. Билеты на новогоднее представление — около 200 грн. Если хотите встретить новый год громкой вечеринкой, то такой праздник обойдется от 2 000 до 4000 гривен.

Всего бюджетное празднование Нового года во Львове будет стоить вам 6 500 грн за одного, а на двоих цена такой поездки соответственно стартует от 13 тыс. грн.

Напомним, мы раньше писали, сколько хотят потратить львовяне на новогодний стол.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме