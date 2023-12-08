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Скільки коштує зустріти Новий рік у Львові — актуальні ціни

8 грудня 2023 17:03
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Марта Байдака
Журналіст
У скільки обійдеться святкування Нового року у Львові
Новорічна ялинка у Львові. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вже невдовзі українці зустрічатимуть Новий рік 2024. Хтось буде зустрічати вдома, а дехто — у закладах. Новини.LIVE дізнавались, скільки коштуватиме зустріти Новий рік у Львові.

Дорога: від 508 грн до 854 грн за одного

За приблизними підрахунками, дорога з Києва до Львова потягом Інтерсіті обійдеться у 508-854 грн за одного. За номер в готелі з 30 грудня до 1 січня потрібно заплатити 1 800-5000 грн за двох, це якщо бронювати вже зараз.

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Святковий обід від 220 грн до 4000 грн

Бюджетний обід в їдальні коштуватиме приблизно 220 грн, а ось в ресторації смачний обід буде втричі дорожчий. Ціни на каву з собою стартують від 40 грн. 
Якщо ви полюбляєте екскурсії, тоді ще додатково 150-200 грн. Квитки на новорічну виставу — близько 200 грн. Якщо бажаєте зустріти Новий рік гучною вечіркою, то таке свято обійдеться від 2000 до 4000 гривень.

Загалом найбюджетніше святкування Нового року у Львові коштуватиме вам 6 500 грн за одного, а на двох ціна такої поїздки відповідно стартує від 13 тис. грн.

Нагадаємо, ми раніше писали, скільки хочуть витратити львів'яни на новорічний стіл.

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