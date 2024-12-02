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Сколько стоят праздничные елки во Львове — цены

2 декабря 2024 19:36
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Где и за сколько купить елку во Львове 2024 — локации
Продажа елок во Львове. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Новогодний сезон во Львове уже начался, и традиционно жители города выбирают новогодние елки. В 2024 году цены на праздничное дерево значительно варьируются в зависимости от типа, размера и места продаж. Также растет популярность экологичных вариантов, таких как елки в горшках. 

Сколько стоят елки во Львове

Во Львове уже стартовала продажа новогодних елок. В каждом районе города можно приобрести праздничное дерево. Например, на Галицком рынке можно купить елку из веточек, привозимых с Верховины.

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Продаются как классические елки, так и сосны. Стоимость зависит от высоты дерева, говорит в комментарии Новини.LIVE реализатор Юрий. В общем цена стартует от 130 грн.

"Сделанную из живых веток елку можно приобрести по цене от 130 грн до 1300 грн. Цены на 10-20% выше, чем в прошлом, поскольку поднялась стоимость закупки и изготовления новогодних деревьев", — говорит продавец.

Сколько стоят праздничные елки во Львове — цены - фото 1
Елки из веток во Львове. Фото: Новини.LIVE
  • Сосна: бюджетные варианты начинаются от 500 грн за дерево человеческого роста.
  • Живая елка: стартовая цена  — около 135-150 грн за метр. Высокие деревья (до 2 м) обойдутся покупателям в 2500- 4200 грн.
  • Елки в горшках: экологическая альтернатива для тех, кто хочет сохранить дерево после праздников. Цена стартует от 1500 грн. После завершения праздничных дней их можно пересадить в открытую почву.
Сколько стоят праздничные елки во Львове — цены - фото 2
Продажа елки из сосны во Львове. Фото: Новини.LIVE

По словам продавцов елок, в настоящее время ажиотажа на праздничное дерево не наблюдается, поскольку наибольшая активность покупателей начинается после 10 декабря. Цены могут расти ближе к праздникам, поэтому люди, желающие сэкономить, уже начинают интересоваться бюджетными вариантами.

Добавим, во Львове уже утверждены 24 официальных локации для продажи елок, в частности, в Шевченковском и Лычаковском районах.

Напомним, мы раньше писали, как сохранить елку в горшке после новогодних праздников.

Мы также писали, сколько стоят искусственные новогодние елки в Одессе.

Львов деньги рынок цены в Украине новогодняя елка

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